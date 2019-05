Principal

Mark Capps

Baccalaureate ceremonies

May 12, 2019, 6 p.m.

GES Auditorium

Graduation exercises

May 17, 2019, 7 p.m.

Libby Hankins Field, Gordo High School Football Stadium

Valedictorian

Bethany Ruth Vintson, daughter of LaWayne and Betty Vintson.

Salutatorian

Skylar Alyssa Pate, daughter of Daniel Scott Pate and Melissa Tepper.

Honor Students

Halli Koon, Jazlyn Gaines, Anthony Guy, JaLeighah Edwards, Riley Campbell, Lindsey Saxton, Zane Powell, Austin Latham, Brantley Criswell, Hunter Latham, Rett Mullenix.

School colors

Green and gold

Class officers

Brantley Criswell, president

Devonta Maddrey, vice president

Jazlyn Gaines, secretary

Class motto

"We didn’t realize we were making memories; we just knew we were having fun." — Winnie the Pooh

Candidates for graduation include Dawson Ray Bordelon, Jamesia Shariday Brooks, Savannah Jo Brown, Lauren Aline Broxson, Riley Leian Campbell, Tyler Morgan Carroll, Tyler Meshean Cole, Jameiah Nikkea Coleman, Joniquia Nicole Coleman, Tanya Lynn Connell, Donald Drake Craft, Joshua Elijah Creech, Brantley Michael Criswell, Alaina Marie Dawkins, Andrew Mccaleb Dorsett, Ke’Dar Ke’Air Doughty, Morgan Shae Driver, Mason Cole Dunn, Mykenzie Keysha Durrah, Anna Kate Dykes, TyEbony KeShay Eddins, Casey Leigh-Ann Edge, Ja’Leighah Ke’Auynna Edwards, Yasmine A’Lise Ellis, Jazlyn Unik Gaines, Tristan Danielle Grace, Anthony Christian Guy, Timothy Graydon Hall, Daniel James Hogue, Ehlana Grace Holbrook, Sydney Alane Hudson, De’Lontae Omar Jones, Jasmine Jamee Zhane Jones, Jordan Alexandra Jones, Matthew David Jones Skyler, Caden Scott Junkin, Alexis Leighann Keasler, Hannah Grace Kelley, Derionne Edward Kirk, Ja’Terria Vonshae Knox, Halli Cade Koon, Austin Patrick Latham, Hunter Daniel Latham, Coley Marie Long, Kimberly Yahaira Lopez, River Dewayne Loveless, Devonta Aarion Maddrey, Zahkariah Ahuaniah Manning, Carli Elizabeth Martin, Alex Spencer Maughan, Jayli Marie McClain, Haley Paige McDaniel, Cabel Davis Mullenix, Nathan Ryan Mullenix, William Garrett Mullenix, Noah James Murphy, James Caleb Nichols, Skylar Alyssa Pate, Wesley Clay Peak, Hope Lorraine Perrigin, Seth Dewayne Perrign, Deacon Allen Plautz, Dalton Darrington Pollard, Alexis Dashawn Porter, Maleyah Raye Powell, Zane Patrick Powell, Dusti Faye Price, Keionni Nekol Prude, Jacie Elizabeth Refroe, Briana Rose Reynolds, Aryanna Je’Noasha Rice, Logan Hunter Rios, Laci Cole Sanders, Lindsey Deeann Saxton, Madison McKenzie Shirley, Benjamin James Stephens, Alana La’Faith Stewart, Gabrielle-Sommer Sullivan-Jones, Miriam Toral-Cano, Amelia Ruth Turner, Daisia Breanne Turnipseed, Bethany Ruth Vintson, Alandius Kendrele Washington, Lucas Dalton Wilburn, TeLena Amil Williams.