The Jackson-Evans Cup 2019 is being played at Northriver Yacht Club June 24-30. Matches will continue through the weekend with finals on Sunday. Here are the results from Wednesday night:

4.5 Doubles

Evan Enquist/Peter Whitehurst d Samuel Morrow/Blake Wright 6-1,6-0

Steve Burdette/Devarus Walker d Jason Caudill/Damon Cox 6-3,6-4

Paul Hahn/Jacob Winton d Trevor Benoit/Andrew Wade 6-0,6-1

4.0 Doubles

Gene Fulmer/Owen Taylor d Garrett Crawford/Robert Fuller 7-6,6-4

Mike Donnelly/Josh Hayes d Glen Fanelli/Al Lewis 6-2,6-1

3.5

Dustin Clary/Matt Hammond d Mike Case/Kyle Faught 6-7, 6-4,10-5

Steve Conklan/Wesley Dubose d Calvin Goodman/Hill Rowan 7-5,6-0

Jim Fleenor/Keith Jenkins d John Edwards/Jim Labauve 6-4,6-2

Barry payne/Drew Wade d Burke Askew/Barry Fields 2-6,6-4,1-0

Randy Harris/James King d Steve Buchheit/Tyler Cohen 6-1,7-6

Steve Bucheit/Raymond Poore d Terry Jacobs/Rod Shirley 6-4,6-4

Gay Lake/Harold Jones d Russ Noblitt/Allen Rice 6-1,6-0

Tony Johnson/James Smith d Jeb Bonner/Stephen Fulmer 6-3,6-2

2.5 Doubles

Glen Akins/Guy May d Kirk Legrone/Sumner Rumsey 6-2,6-0

Brian Claytor/Carson Claytor d Chase Lucas/Tyler Luker 6-4,6-4

4.0 Singles

Teddy Champion d Rick Thomason 1-6,6-1,10-8

7.0 Mixed

Eric Wilson/Leigh Summerlin d Matt Thom/Brooklyn Thom 6-1,6-1

12u Singles

Will Thom – Singles Champion

Jake Champion – Singles Runner up

12u Doubles

Will Thom/Grayson McCafferty d Maggie Thom/kate Thom 6-4,6-2

Will Thom/Grayson McCafferty d Jonni Kneer/Thomas Plott 7-5,3-6,1-0

Will Thom/Grayson McCafferty - 12u Doubles Champion

Jonni Kneer/Thomas Plott – 12u Doubles Runner Up